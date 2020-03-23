نادي التعاون يعفي مستأجري عقاراته ومحلاته من رسوم شهر مارس

الإعفاء يشمل شهر مارس الحالي تقديرا للظروف الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد نائب رئيس نادي التعاون القذافي اشلبي أن أسرة نادي التعاونً الرياضي ستقوم بمبادرة “إعفاء” للمستأجرين لكافة العقارات والمحال التجارية التي يديرها قطاع الاستثمار بالنادي .

اشلبي أضاف – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – أن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع الظروف التي يمر بها الوطن و المواطن .

وأوضح أن الإعفاء يشمل شهر مارس الحالي تقديرا للظروف الاقتصادية والصحية التي تمر بها بلادنا الحبيبة .

وكانت الحكومة الليبيه قد أعلنت حظر للتجوال إقفال أغلب المحلات لمكافحة انتشار وباء كورونا .

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