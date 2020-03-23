معونات عينية ومادية..سفارة ليبيا في إيطاليا تتخذ جملة من الإجراءات حيال المقيمين والطلبة

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أخبار ليبيا24

قام أعضاء لجنة الأزمة بالسفارة الليبية روما أمس الأحد بالتواصل مع عائلات المواطنين الليبين في إقليم أومبريا وعاصمته مدينة بيروجيا والمدن المحيطة بها تنفيذًا للبرنامج الإنساني لدعم الجالية الليبية بكل شرائحها.

وتمكنت اللجنة من تقديم كافة المعونات بين سلع أساسية من مواد تعقيم وتطهير ومواد غذائية ودعم مادي لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح إيطاليا.

وأحالت السفارة الليبية في روما منحة مالية 500 يورو إلى قائمة تضم 50 طالب وهو مجموع الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص كمساعدة مالية لهم في هذه الظروف الصعبة.

وأكدت السفارة أنه بالرغم من عدم صرف منحة الطلبة الدارسين بالخارج من وزارة التعليم العالي إلا أنها أحالت منحة الطلبة الموفدين على حساب الدولة إلى حساباتهم في المصارف فى ربوع إيطاليا كافة.

 

 

 

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