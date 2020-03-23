مستشفى الجلاء يستقبل 3 مواطنين جراء سقوط قذيفة عشوائية

إدارة المستشفى تؤكد أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة

324

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي، عن استقبال ثلاثة مواطنين جراء سقوط قذيفة عشوائية في منطقة الليثي.

وكشفت المستشفى، في بيان لها، أمس الأحد، عن أسماء المصابين، وهم؛ عبدالسلام عطيه الزواوي 25 عامًا، وميلاد عبدالسلام محمد الزواوي 60 عامًا، وإبراهيم رجب عبدالسلام الزواوي 44 عامًا، مؤكدة أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة.

وأكد شهود عيان لوكالة أخبار ليبيا 24، أن منطقة الليثي شهدت أمس سقوط قذيفتان بشكل منفصل .

وأوضح الشهود أن القذيفة الأولى لم تسفر عن أضرار بشرية ولا مادية، مشيرين إلى أن القذيفة الثانية سقطت خلف مقسمات الهواتف وهي التي أسفرت عن أضرار بشرية .

وبحسب الشهود فأن مصادر القذائف تم تحديده، لافتين إلى أنه  بعض المواطنين أطلقوها خلال احتفالهم بمناسبة اجتماعية “فرح” .

المزيد من الأخبار

اتحاد الرماية ينظم حملة تعقيم في عدة أماكن في طرابلس

مكافحة الأمراض يعلن خلو مشتبهين جديدين من كورونا

سفير ليبيا بالأردن: التنسيق مع الطيران الأردني لنقل الليبيين المتواجدين في المملكة

الخارجية الليبية تدعو المواطنين العالقين بالخارج للتواصل معها

المزيد

اتحاد الرماية ينظم حملة تعقيم في عدة أماكن في طرابلس

مكافحة الأمراض يعلن خلو مشتبهين جديدين من كورونا

سفير ليبيا بالأردن: التنسيق مع الطيران الأردني لنقل الليبيين…