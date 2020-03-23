مباحث جوازات طبرق ترحل 85 مهاجر بينهم 7 حاملين لأمراض معدية

مباحث جوازات طبرق ترحل 85 مهاجر بينهم 7 حاملين لأمراض معدية

أخبار ليبيا24– خاص

أكد رئيس مباحث جوازات طبرق عميد عمر المنفي اليوم الإثنين تمكنهم من ضبط 85 مهاجر غير شرعيين حاملين لأمراض معدية التهاب الكبد والإيدز.

وأضاف المنفي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه من ضمن هؤلاء المرحلين 7 أشخاص يحملون مرض الإيدز وهم 4 نجيريين و3 تشاديين.

وأشار رئيس مباحث الجوازات إلى أنه تم ضبط المهاجرين من خلال حملات مكثفة في مدينة طبرق في المنطقة الصناعية والمسطبة.

ولفت المنفي إلى أنه تمت إحالة المضبوطين إلى جهاز الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن الأفارقة يتم ترحيلهم إلى مركز إيواء قنفودة ومن ثم يتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

وأوضح رئيس المباحث أن المهاجرين من الجنسية المصرية والسودانية القادمين عن طريق الحدود المصرية ولديهم أختام دخول للأراضي المصرية يتم ترحيلهم إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري.

وذكر المنفي أنه تم خلال الحملة أيضًا ضبط متسولين من الجنسيات المصرية وتم ترحيلهم إلى منفذ أمساعد ومنه إلى دولتهم.