قوات الوفاق تقول إنها تحتجز سفينة تنقل وقود طيران للجيش الليبي

قوات الوفاق تقول إنها تحتجز سفينة تنقل وقود طيران للجيش الليبي "بركان الغضب" تقول إنها ستنشر نتائج التحقيقات بشأن السفينة فور اكتمالها

أخبار ليبيا24

قال المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” إن قوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق احتجزت يوم الأحد بعرض البحر ناقلة تنقل وقود طيران للجيش الوطني الليبي.

ونقل المركز، عن آمر المحور القتالي البحري، عقيد رضا عيسى، قوله: “تمكنت قواتنا من ضبط سفينة ترفع علم ليبيريا ومتورطة في نقل وقود الطيران لحفتر تحمل اسم “جولف بتروليوم 4”.

وأضاف، “تم ضبط السفينة في عرض البحر مساء اليوم الأحد، والعملية قام بها القطاع الأوسط لحرس السواحل وأمن الموانئ”.

وأشار المركز الإعلامي لـ “بركان الغضب” إلى أنه سينشر نتائج التحقيقات بشأن السفينة فور اكتمالها.

يأتي ذلك في وقت أعلنا فيه كل من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي ترحيبهما بالدعوة الدولية لوقف إطلاق النار الإنساني لمواجهة فيروس كورونا المستجد.