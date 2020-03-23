صحة الوفاق تستعد لاستلام مقر للعزل في زوَارة

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تستعد وزارة الصحة في حكومة الوفاق لاستلام مقر لعزل الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مدينة زوارة .

وأوضحت الوزارة أن المقر يتم تجهيزه ويحوي 6 غرف للعزل الصحي وغرفة عناية فائقة تسع سريرين في مبنى مستقل إضافة إلى 14 غرفة للحجر الصحي في مبنى آخر كما جرى تجهيز كل غرفة من غرف العزل والحجر الصحي بدورة مياه خاصة.