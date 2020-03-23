صحة الوفاق تتلقى عرضًا صينيًا بشأن تدريب خبراء ليبيين لمكافحة كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني اليوم الإثنين أنها تلقت عن طريق وزارة الخارجية عرضًا مقدّمًا من نظيرتها بدولة الصيـن بشأن إقامة برنامج تدريبي دولي لتعريف الخبراء في ليبيا بالبروتوكولات التي استخدمتها الصين في تشخيص وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19).

و أحالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عرض وزارة الصحة الصينية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لترشيح خبراء لتلقي البرنامج التدريبي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ان البرنامج التدريبي سيجرى باستخدام تقنيات التدريب عن بُعد و يمنح تعريفًا بالطرق التي اتبعتها دولة الصين في التعامل مع تفشي جائحة كورونا إضافةً الى طرق التعامل مع انسداد الممرات التنفسية خلال مرحلة العدوى، ويمنح أيضًا تعريفًا بالحالات الحادة .

ويسمح البرنامج التدريبي بإقامة حلقات نقاش وتبادل الأسئلة بين المحاضرين والمتدربين .

وذكرت وزارة الصحة أن هذا البرنامج التدريبي سيشرف على تقديمه الخبير الصيني «تشونغ نانشان» أخصائي أمراض صدرية ورئيس فريق مكافحة جائحة كورونا ومتخصص في الأمراض الوبائية، والخبيرة «لي نانجوان» أخصائية أمراض الكبد بفريق مكافحة فيروس كورونا والوبائيات، والخبيرة «جياو جي» رئيس مستشفى بكين الجامعي رقم 3 ورئيس فريق الدعم والمساعده لمدينه ووهان، والخبير «تشانغ جونهوا» نائب رئيس مستشفى “زونقشان” ورئيس فريق الدعم بمدينة ووهان والخبير «تشو تشوين»المدير العام للموارد البشرية الصحية باللجنة الصينية الوطنية للصحة.