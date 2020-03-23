سيالة: ندعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لردع وإدانة العدوان على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، دعوته لمجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لردع وإدانة العدوان على العاصمة طرابلس، على حد تعبيره.

وقال سيالة في تصريحاته التي نشرتها وزارة الخارجية على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الإثنين: “ندعو مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياته لردع وإدانة العدوان على العاصمة طرابلس”.

وأضاف سيالة: أن “قصف حفتر للمدينة القديمة بالعاصمة طرابلس يعد تعريضا للموروث الثقافي والمباني التاريخية لخطر التدمير”، مشيرا إلى أن ما يحدث من قصف تقوم به ميلشيات حفتر فاق كل الحدود، وفق قوله.

وأكد سيالة في سياق تصريحاته قائلا: إنه “في الوقت الذي يتضامن فيه العالم لمحاربة فيروس كورونا يقوم حفتر بقصف الأحياء السكنية كان آخرها المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس”.