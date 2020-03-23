سفير ليبيا بالأردن: التنسيق مع الطيران الأردني لنقل الليبيين المتواجدين في المملكة البرغثي يؤكد الاتصال بالطيران المدني الأردني وشركة الخطوط الجوية الأفريقية العاملة في الأردن بالخصوص

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد السفير الليبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية محمد البرغثي، أن هناك خطوات عملية لنقل الليبيين المتواجدين في الأردن إلى بلادهم.

وقال البرغثي في تصريحات نقلها موقع “مدار الساعة” الأردني، إنه تم الاتصال مع الطيران المدني الأردني وشركة الخطوط الجوية الأفريقية العاملة في الأردن ووافق الجانب الأردني بهذا الخصوص.

وأشار إلى جاهزية السفارة الليبية في عمان للتعامل مع أي طارئ يستجد، كما أشاد بأداء الحكومة الأردنية في مواجهة فيروس كورونا، داعيا الجالية الليبية للالتزام بالتعليمات الأردنية.