خلال جولة ليلية .. عقوب يطالب أصحاب الصيدليات بضرورة توفير المستلزمات الطبية لمجابهة كورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

تفقد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب عدد من الصيدليات الخاصة العاملة بعد ساعات حظر التجول للإطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وتأتي هذه الزيارة للاطمئنان على توفر الدواء والمستلزمات الطبية، التي تقتضيها هذه المرحلة، إضافة إلى عدم رفع الأسعار على المواطن .

وأبدى وزير الصحة ارتياحه التام لتعاون المواطنين الملتزمين بتنفيذ القرارات الحكومية الرامية لمنع وصول وباء كورونا إلى ليبيا، مؤكداً على تخطي الأزمة في حال استمر الجميع في اتباع القرارات التي اتخذت لأجلهم.

واطّلع وزير الصحة خلال جولته على جهزيه مختلف الصيدليات ومدى تلبية احتياجات المواطنين الصحية ولاسيما توفر الإسعافات الأولية, كما التقى الكوادر الطبية العاملة فيها واستمع إلى شرح مفصل عن واقع الأداء الطبي والإجراءات المتخذة لتطبيق تعليمات الوزارة .

وطالب عقوب أصحاب الصيدليات ببذل المزيد من الجهود من قبل المنشآت الصحية الخاصة لتحسين واقع الخدمات الصحية بالبلاد ومسانده وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير الاحتياجات الطارئة بشقيها الوقائي والعلاجي، مشدداً على أهمية توفير المستلزمات الطبية لمجابهة كورونا في كل الصيدليات وبأسعار مناسبة ولاسيما المستلزمات الوقائية وأن يكون هذا الأمر ضمن الأولويات في القطاع الخاص .