المصرف المركزي بالبيضاء يأمر المصارف بوقف الإيداع النقدي لتفادي عدوى فيروس كورونا

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طالب مصرف ليبيا المركزي البيضاء، اليوم الإثنين، المصارف التجارية بعدم قبول الإيداع النقدي إلى حين إشعار آخر وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، إدريس محمد الأحيمر، رسالة بالخصوص إلى المدراء العامين للمصارف التجارية ومدراء إدارات الفروع بالمنطقة الشرقية للمصارف التجارية بإيقاف صرف وقبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتًا في المصارف التجارية اعتبارًا من اليوم الإثنين وإلى حين إشعار آخر مع ضرورة تفعيل كافة وسائل الدفع الإلكتروني.

يأتي ذلك بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين مع اللجنة العليا واللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا لوضع ضوابط احترازية لعدم تفشي وانتشار هذا الوباء.

وأعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بقرار القائد العام للجيش الليبي، فرض حظر تجول تام لمدة عشرة أيام، اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.