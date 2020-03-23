المسماري: المليشيات تستهدف بلدة الشرشارة بوابل من الصواريخ في اختراق جديد للهدنة

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قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن الميليشيات الإرهابية اخترقت الهدنة الإنسانية في يومها الثاني باستهداف منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة بوابل من صواريخ الجراد.

وأضاف المسماري، أن آمر مليشيا الإسناد التابعة لحكومة الوفاق، توعد بمزيد من العمليات ضد المدينة والمنطقة بالكامل.

وأشار المسماري إلى أن استهداف ترهونة يأتي بالتزامن مع تساقط القذائف العشوائية من مدفعية المليشيات على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع شرق العاصمة طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي قد رحّب قبل يومين بالدعوة الدولية لوقف إطلاق النار الإنساني لتمكين السلطات المحلية في ليبيا من مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، شريطة التزام قوات الوفاق بذلك.