اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ببنغازي تفرض عزلًا تامًا لمدة عشرة أيام

اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ببنغازي تفرض عزلًا تامًا لمدة عشرة أيام اللجنة تشدد على الالتزام بالقرار حماية لصحة المواطنين وضمان عدم وصول كورونا إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بقرار القائد العام للجيش الليبي، اليوم الإثنين، فرض حظر “تجول تام” طيلة 24 ساعة اعتبارا من يوم الأربعاء القادم ولمدة 10 أيام، وذلك ضمن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وأكد رئيس اللجنة، رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، عدم وصول المرض إلى ليبيا داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرار حماية لصحة كافة المواطنين وضمان عدم وصول المرض إلى ليبيا.

وأفصح رئيس اللجنة عن ترتيبات مع مدراء المصارف لتسهيل التداول الالكتروني خلال الأزمة ووضع حلول أخرى للمواطنين، مطالبا كافة رجال الأعمال بالتضامن مع الشعب خلال هذه الأزمة.

وأكد الناظوري، أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي لثمانية أشهر قادمة، مشددا على أن الأوضاع مطمئنة حتى الآن.

واستهجن رئيس اللجنة استمرار بعض حالات تهريب الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن الجيش الوطني سيستخدم السلاح الجوي لمحاربة مهربي البشر الذين ينوون إدخال المرض إلى ليبيا.

وأكد، أن أي شخص سيتم القبض عليه سيواجه عقوبات مشددة، كونه يهدد الأمن القومي.

من جهته قال وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إن حظر التجول المعلن عنه سيكون كاملا، وأن اللجنة العليا لن تقبل أية تبرعات نقدية.

ودعا الوزير، كافة المتبرعين بالاحتياجات العينية التوجه بها لجهاز الإمداد الطبي، لافتا إلى أن المؤسسات الطبية الخاصة عليها فتح أبوابها لعلاج المواطنين في مختلف الأمراض بأسعار رمزية.

وشدد الوزير، على أن أية عيادات أو مصحات لا تلتزم بتخفيض السعر سيتم الاستيلاء عليها بموجب القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973.

بدوره أكد وزير الصحة الدكتور سعد عقوب أن كافة الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض كانت نتائج تحاليلها خالية من المرض.

وشدد على ضرورة تثبيت الحالات المشتبه بها لاحقا في الأماكن التي تم تحديدها مسبقا، مشيرًا إلى أن النشرات اليومية التي ستنشر تباعا خلال هذه الأيام.

ودعا عقوب إلى التواصل مع الأطباء عبر وسائل التواصل، مؤكدًا على الصيدليات ضرورة التضامن بإيصال الأدوية لكافة منازل المواطنين الطالبين للخدمة خلال الأزمة.

وأفصح الوزير عن لجان طبية شكلها في كافة البلديات، داعيا هذه اللجان الاضطلاع بدورها في التقصي والرصد لحين انتهاء الأزمة.