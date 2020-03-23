الداخلية ببنغازي تمنح استثناء جزئيا لمحلات المواد الغذائية داخل الأحياء من قرار حظر التجول التام

أخبار ليبيا24

استثنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية مساء اليوم الإثنين محلات المواد الغذائية الصغيرة داخل الأحياء بشكل جزئي من قرار حظر التجول التام الذي سيشرع في تطبيقه اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم ولمدة عشرة أيام.

ومنحت الوزارة الإذن لمحلات المواد الغذائية الصغيرة فقط، بالعمل لمدة ساعتين يوميًا من الساعة العشرة صباحًا وحتى الثانية عشر لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم الغذائية اليومية.

وطالبت الوزارة، المحلات التجارية الصغيرة بتزويد مخزونها بما يكفي من السلع لتوفير متطلبات المواطنين طيلة العشرة أيام المقبلة، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى السادسة مساء من يوم غد الثلاثاء فقط، بما يضمن عدم تحرك أية مركبة آلية في اليوم الذي يليه.

ويشمل القرار اقتصار عملية الشراء من هذه المحال التجارية دون استخدام وسائل النقل للمواطنين للتنقل من منطقة إلى أخرى والاكتفاء بشراء الأشياء الضرورية خلال الساعتين الممنوحتين من أقرب محل ممكن من مقر السكن.

وقالت الوزارة إن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا كلّفت جهاز مكافحة الظواهر السلبية بمتابعة الأسعار خلال عمل المحلات التجارية في هاتين الساعتين الممنوحتين.