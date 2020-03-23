الخارجية الليبية تدعو المواطنين العالقين بالخارج للتواصل معها

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المواطنين الليبيين العالقين في الدول العربية والأوروبية والآسيوية التواصل معها لتقديم المساعدة لها.

وفي بيان لها، اليوم الإثنين، دعت الوزارة المواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التواصل بالإدارات المعنية عن طريق رابط لتعبئة استمارة معلومات عنهم.

وتشمل المساعدات التي تقدمها الوزارة تغطية نفقات السكن والمصروفات اليومية، وتوفير مستلزمات وقائية من فيروس كورونا.