اتحاد الرماية ينظم حملة تعقيم في عدة أماكن في طرابلس

اتحاد الرماية ينظم حملة تعقيم في عدة أماكن في طرابلس الحملة شهدت تعقيم عدد من الأسواق والمخابز في منطقة حي الأندلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم الاتحاد الليبي للرماية حملة تطوعية قام من خلالها بعمليات تعقيم وتطهير لعدد من الأماكن في العاصمة طرابلس .

وشهدت الحملة تعقيم عدد من الأسواق والمخابز في منطقة حي الأندلس.

وقال رئيس الاتحاد الليبي عادل قريش إن الحملة ستتواصل لتشمل دار العجزى والمسنين ودار رعاية الآيتام وبعض المراكز الإدارية في طرابلس .

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم العمل التطوعي ولمنع انتشار و تفشي فيروس كورونا المستجد .