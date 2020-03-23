إطلاق حملة نظافة واسعة بطبرق للوقاية من فيروس كورونا

مدير شركة الخدمات العامة بطبرق ينتقد قيام المواطنين برمي مخلفات البناء على الكورنش

16

أخبار ليبيا 24-خاص

أطلقت شركة الخدمات العامة في طبرق حملة نظافة كاملة على الكورنيش وعدد من الأحياء لجمع القمامة ومخلفات البناء المتكدسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وانتقد، عمر الطيب الشريف، مدير شركة، قيام المواطنين بشكل متكرر برمي مخلفات البناء على شاطئ الكورنيش، مشيرًا إلى أن هذه الحملة هي الخامسة لتنظيف كورنيش طبرق. وأشار الشريف، إلى أن بلدي طبرق متعاون مع الشكرة، لكن المواطنين غير متعاونين.

وقال الشريف، “إن شركة خدمات النظافة لم تتوقف يوما واحدا رغم ما تعانيه من ظروف بنقص الإمكانيات والمعدات والرواتب عن أداء واجبها”

وأضاف، “واجبنا الوطني خلال هذه الفترة يحتم علينا الوقوف من أجل نظافة طبرق للمساهمة في التصدي لفيروس كورونا الذي أجتاح العالم ووصل إلى الدول المجاورة”.

المزيد من الأخبار

بلدية أمساعد تشكل لجنة أزمة للتصدي لفيروس كورونا

المسماري: المليشيات تستهدف بلدة الشرشارة بوابل من الصواريخ في اختراق جديد للهدنة

المصرف المركزي بالبيضاء يأمر المصارف بوقف الإيداع النقدي لتفادي عدوى فيروس كورونا

معونات عينية ومادية..سفارة ليبيا في إيطاليا تتخذ جملة من الإجراءات حيال المقيمين…

المزيد

بلدية أمساعد تشكل لجنة أزمة للتصدي لفيروس كورونا

المسماري: المليشيات تستهدف بلدة الشرشارة بوابل من الصواريخ…

المصرف المركزي بالبيضاء يأمر المصارف بوقف الإيداع النقدي…