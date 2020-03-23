آمر منطقة طبرق العسكرية يتفقد الحالة الأمنية بمركز طبرق الطبي بورقعة يثني على دور شرطة النجدة في تأمين مركز طبرق الطبي

أخبار ليبيا 24 -خاص

أجرى اللواء هاشم بورقعة آمر منطقة طبرق العسكرية وبصفته رئيس الغرفة الأمنية المشتركة جولة تفقدية للخطة الأمنية بمركز طبرق الطبي.

وقام بورقعة بجولة داخل الأقسام وبوابات المركز الطبي الذي كُلفت شرطة النجدة بتأمينه قبل أيام.

وأشاد بورقعة، بجهود رجال شرطة النجدة في توفير مناخ العمل المناسب للأطقم الطبية والطبية المساعدة بمنعهم للزيارات في كل الأوقات.

وشهد مركز طبرق الطبي خلال الأشهر الماضية الكثير من الاختراقات الأمنية، التي وصلت إلى الاعتداء على الأطقم الطبية والطبية المساعدة واقتحام قسم العلاج الطبيعي وتدميره.