واصفًا إياها بالإيجابية..الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالوقف “الإنساني” للقتال في ليبيا

واصفًا إياها بالإيجابية..الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالوقف “الإنساني” للقتال في ليبيا

أخبار ليبيا24

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالردود الإيجابية التي قدمتها القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق الوطني في 18 و21 مارس على التوالي، فيما يتعلق بالدعوات إلى وقف إنساني للقتال.

وأعرب غوتيريش في بيان له – عبر موقع الأمم المتحدة الرسمي – عن أمله في أن تترجم هذه الردود الإيجابية إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال القتالية التي تشهدها العاصمة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف إلى توحيد جهودها لمواجهة التهديد المحتمل لوباء كــوفيد-19، وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت أمس السبت التزامها بوقف القتال لأغراض إنسانية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

ورحبت القيادة العامة بالدعوة الصادرة بخصوص وقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لوباء كورونا، مؤكدة أنها أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال.

واستجابت من جهتها أيضًا حكومة الوفاق الوطني لنداءات وقف القتال لأهداف إنسانية من أجل مواجهة وباء كورونا المستجد.