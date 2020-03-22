مواطن يسلم مصلحة الآثار 37 قطعة أثرية القطع الأثرية التي قام المواطن بتسليمها تنقسم إلى جزئين.

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الآثار الليبية أمس السبت أن المواطن طارق عبدالقادر بونوارة قام بتسليم 37 قطعة أثرية محتلفة.

وأشارت المصلحة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” إلى أن القطع الأثرية التي قام المواطن بتسليمها تنقسم إلى جزئين.

وأوضحت مصلحة الآثار أن القطع تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية، والجزء الآخر عبارة عن مجموعة من المصابيح الفخارية.

وأفادت مصلحة الآثار الليبية أن الموطن طارق هو سليل لعائلة بونوارة والتي سبق وأن سلمت قطع أثرية لمراقبة آثار شحات.