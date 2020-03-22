منتقدة أداء حكومة الوفاق.. بلدية تاجوراء تغلق حدودها الإدارية وتفرض حظر تجول تام لمواجهة كورونا

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أعلنت بلدية تاجوراء مساء اليوم الأحد فرض حظر التجول الكامل والتام داخلها وغلق حدودها الإدارية مع البلديات الأخرى اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء القادم، وذلك في خطوة احترازية جديدة للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وانتقدت البلدية، في بيان، استمرار ضعف أداء حكومة الوفاق وغياب الدعم المالي للبلديات لمواجهة هذه الأزمة، مشيرة إلى أنه ثبت لدى البلديات بطء وتأخر الحكومة في تقديم الدعم العاجل والطوارئ.

وقالت البلدية، إن مع استمرار عدم تنفيذ الوعود التي تم الاتفاق عليها، فإن ذلك يشكل هاجسا وتخوفا لدينا بعدم جدوى الاستمرار في تصديق تلك الوعود، خاصة مع عدم فاعلية لجنة الأزمة التي تم تشكيلها ولم تمنح أي دعم مالي يمكنها من مباشرة عملها فعليا.

وأفادت، البلدية أنها اتخذت هذا الإجراء من منطلق مسؤوليتنا أمام مواطنيها ووفقا لقانون العقوبات وقرار حالة الطوارئ وإعلان النفير ومقتضيات مصلحة وحياة المواطن وقانون نظام الإدارة المحلية، والذي يمنح البلديات حق اتخاذ كافة ما يمكن من إجراءات لمكافحة الأوبئة إلى حين قيام السلطات بمسؤوليتها.

وأوضحت البلدية، أن الحجر الصحي والمنع التام والكامل للتجول والدخول داخل الحدود الإدارية لبلدية تاجوراء، سيطبق اعتبارا من الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء القادم.

وقالت، إن الحظر يشمل، إقفال المحلات بكافة أنواعها ونشاطاتها ويستثنى من ذلك الصيدليات والمستشفيات والمختبرات الطبية والعاملين بقطاع الصحة والأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والإسعاف والدفاع المدني والكهرباء والسيارات الحكومية “العامة” وأصحاب المهام والتكليفات الرسمية.

وأضافت، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم، لن يسمح بالدخول داخل الحدود البلدية لمدة أسبوعين كاملين، مشيرًا إلى أنه في تمديد المدة من عدمه بناءً على الوضع العام في البلاد وما تتخذه السلطات المسؤولة من قرارات.

وأوضحت أنه في حالة تعرض أي مواطن من الخارج لظرف طارئ يضطره للدخول لبلدية تاجوراء يطلب منه التواصل مع غرفة الطوارئ للتنسيق والسماح له بالدخول في حالة قررت الغرفة تقدير ظروفه وفقا للمصلحة، كما أوضحت أن هذا القرار يشمل البضائع القادمة للعاصمة من موانئ الخمس ومصراتة.

ودعت البلدية المواطنين المقيمين داخل بلدية تاجوراء بأخذ كافة الاحتياطات والالتزام بالتعليمات وشراء الاحتياجات والضروريات خلال اليومين القادمين، وذلك تفاديا لعدم خروجهم خلال فترة حظر التجول.

وأكدت البلدية أنه جرى تخصيص أرقام طوارئ للاتصال خلال فترة حظر التجول وخاصة للمحتاجين للرعاية الصحية والإسعاف وشراء الأدوية من الصيدليات.

وقالت، “ستقوم فرق تطوعية وطبية من أبناء تاجوراء بمساعدتهم في حال الاتصال على الأرقام (0922130036- 0922130037- 0213700492)، وأكدت البلدية أنها قررت فرض مخالفة بقيمة 3 آلاف دينار على المخالفين، وفقا لقانون العقوبات وحالة الطوارئ وإعلان النفير.