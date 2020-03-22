مكافحة الأمراض حالتي الاشتباه بكورونا نتائجها “سالبة”

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أخبار ليبيا24

أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض المركز الوطني أمس السبت أنه استلم عينتين لحالتين يشتبه إصابتهما بفيروس كورونا من مستشفى الهضبة العام و مستشفى مصراتة.

وأكد المركز في بيان له حمل رقم 10 أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج التحليل سالبة, وأنها خالية من مرض كورونا المستجد.

وكان الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء الكورونا أحمد الحاسي أشار في مؤتمر صحفي ليلة الجمعة أن حالات الاشتباه الكلية في ليبيا 23 حالة 21 حالة منهن سالبة وحالتين تحت الاختبار وهي التي أعلن عليها مركز مكافحة الأمراض أمس السبت.

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