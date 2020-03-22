مقتل المرتزق السوري “أبو الحسين الهنداوي” بمحور عين زارة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قتل المرتزق السوري أبو الحسين الهنداوي، الذي يقتال ضمن صفوف قوات حكومة الوفاق، اليوم السبت، خلال المواجهات مع قوات الجيش في محور عين زارة بطرابلس.

والتحق الإرهابي الهنداوي من مواليد 1974م بأحداث الثورة السورية 2011م، وخاض مواجهات ضد النظام السوري، حتى انضم إلى مليشا فرقة الحمزة “قوات خاصة” والمعروفه الحمزوات، ليصبح قائدا عسكريا بارزا وآمرا للفصيل الثاني في الفرقة.

ونعي الإرهابي ياسر محمود قصاب الإرهابي أبو الحسين الهنداوي الذي لقي حتفه على يد قوات الجيش الليبي في محور عين زارة بطرابلس .

وتضم فرقة الحمزوات عدة تشكيلات مسلحة هي “لواء سلطان شاة، ولواء الحمزة، ولواء ذي قار، ولواء رعد الشمال، ولواء سمرقند، ولواء مارع الصمود، ولواء المهام الخاصة، واللواء الأول، واللواء الخامس، واللواء 51” والتي تأسست في أبريل 2016م.

وتأتمر هذه التشكيلات المسلحة تحت مسمي “فرقة الحمزوات” للقيادي العسكري عبدالله حلاوة، وولاءها وانصياعها إلى تركيا فقط، وكل المقاتلين المرتزقة من السوريين المتواجدين في ليبيا قدموا من تلك التشكيلات المسلحة.

وأعلن الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، صد هجوم شنته القوات التركية الموالية لحكومة الوفاق في محور عين زارة.

المسماري قال، في بيان، اليوم الأحد، أن الهجوم أسفر عن تدمير مدرعة تركية من طراز ACV-15، التي حاولت خرق الخطوط الدفاعية لـ”القوت المسلحة”.

وأضاف “عرضنا على العدو أن يستلم المدرعة وجثث القتلى بداخلها، لكن العدو رفض استلامها بحجة أنها مدرعة تركية والجثث غير ليبية”، مطالبا السلطات التركية بأن تتوصل معهم بهدف استلام المدرعة التركية والجثث بداخلها.

وأكد مصدر عسكري مقتل 4 أتراك خلال 3 ساعات في محور عين زارة، موضحا أنه رغم الحماية المشددة عليهم من قبل المليشيات السورية التابعة للواء السلطان مراد ومن قبل مليشيات ثوار طرابلس، واستطاعت قوات الجيش التوغل في محور القبايلية بعد أن وردت معلومات من قبل فرقة الرصد بأن هناك 3 مدرعات تركية متحصنة في أحد السواتر المليشاوية، وأن المدرعات لا تتحرك، بل تتردد عليها المليشيات لأخذ الأوامر.

وأضاف “قام الجيش بفتح محور السدرة ومحور الأبيار وترك محور القبايلية من أجل فك الضغط وإبعاد المليشيات عن المدرعات، وهذا ما حصل، تقدمت مجموعة كبيرة من غرفة عمليات إجدابيا والكتيبة 127 وفتحوا النار وقاموا بمحاصرة هذه المجموعة الضالة التي لم تفهم ماذا يحدث، قذائف ورصاص خارق للدروع من كل مكان”.

وتابع “تم حرق مدرعة وغنم الثانية وفرار الثالثة رفقة باقي المجموعة، وبعد السيطرة على ساتر المليشيات وتفقد من في داخل المدرعات، تم التأكيد أنهم مجموعة أتراك يتبعون غرفة عمليات المدفعية والهاون الموجه التابعة لمحور عين زارة، والتي طالما قامت بقصف السكان في قصر بن غشير والسايح ووادي الربيع”.

وأشار إلى عدم استطاعة المليشيات أخذ الجثث أو المدرعات أو السيارات التي تم غنمها منهم، مشيدا بدور الكتيبة 128 مشاة التي قامت بفك الضغط عن عين زارة في منطقة وادي الربيع، كما أشاد باللواء التاسع مشاة الذي فتح النار في محور صلاح الدين.