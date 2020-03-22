لأنهم غير ليبيين..المسماري: قوات الوفاق رفضت استلام جثث لجنود أتراك

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قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم الأحد إن قوات حكومة الوفاق رفضت استلام جثث جنود أتراك قتلوا أثنا محاولاتهم التقدم على تمركزات القوات المسلحة.

وأضاف المسماري أن القوات التركية حاولت الهجوم على القوات المسلحة التي تمكنت من صد الهجوم، وتم تدمير مدرعة تركية من طراز ACV-15 التي حاولت خرق الخطوط الدفاعية للقوت المسلحة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة أنهم عرضوا على العدو أن يستلم المدرعة وجثث القتلى بداخلها ولكنهم رفضوا استلامها بحجة أنها مدرعة تركية والجثث غير ليبية.

وتابع المسماري :”في هذا السياق , نطلب من السلطات التركية أن تتوصل معنا بهدف استلام المدرعة التركية والجثث بداخلها”.

وكان مصدر عسكري في القوات المسلحة أكد أمس السبت وقوع خروقات كثيرة من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق في عدد من المحاور في طرابلس .

المصدر أوضح أن قوات الوفاق أطلقت المدفعية في منطقة السواني، بالإضافة للرماية بالمدفع الرشاش 32 في محور الرملة، كاشفًا عن خروج قذائف هاوزر من الحديقة في منطقة أبو سليم، ورصد طائرة تركية مسيرة في سماء بئر العالم.

ومن جهته، قال عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات اجدابيا عقيلة الصابر، إن القوات المسلحة اشتبكت مع بقايا قوات الوفاق المتواجدة في المحور الجنوبي لمدينة طرابلس.

وأضاف في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير مدرعة تركية نوع “كيربي” حاولت التقدم اتجاه وحداتنا بمحور عين زارة، مُرجحًا مقتل الطاقم الموجود داخل المدرعة لأنها دمرت وأحرقت بالكامل.

وواصل الصابر “قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من سحب 4 جثت لقوات الوفاق ثلاثة منها تعود للمرتزقة السوريين بالمحور ذاته، كما تمكنت من السيطرة على آلية نوع (BMB) تركية الصنع تستخدم للمناورة ونقل الأفراد”.

يشار إلى أن حكومة الوفاق في طرابلس استعانت بمرتزقة من سوريا تم جلبهم عن طريق تركيا إضافة إلى ضباط وجنود أتراك شاركوا قوات الوفاق في المعارك ضد القوات المسلحة.