قادمين من خارج البلاد..وضع 13 مواطن في الحجر الصحي في مصراتة
أخبار ليبيا24
أكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن فريق العمل على جائحة كورونا يحجر صحياً على 13 مواطناً وصلوا إلى مدينة مصراتة كانوا في خارج البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان لها نشر اليوم الأحد أن 13 مواطناً كانوا خارج ليبيا و بعد إجراءات الكشف الصحي تم وضعهم في المكان المخصص بالحجر الصحي احترازاً ووقائيا وفق توصيات اللجنة المختصة.
وقال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي أونيس بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحةً إن الفريق المكلف بالتصدي لجائحة كورونا بمصراتة يعمل على مدار 24 ساعة بالتعاون مع مديرية أمن المدينة التي تقوم بتأمين أماكن العزل والحجر الصحي المخصصة من قبل وزارة الصحة.
وشدد أونيس على ضرورة التقيد بجميع تعليمات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا وأن كل من يخالف الإجراءات المعمول بها سيتحمل التبعات القانونية.