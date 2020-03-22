قادمين من خارج البلاد..وضع 13 مواطن في الحجر الصحي في مصراتة

قادمين من خارج البلاد..وضع 13 مواطن في الحجر الصحي في مصراتة

أخبار ليبيا24

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن فريق العمل على جائحة كورونا يحجر صحياً على 13 مواطناً وصلوا إلى مدينة مصراتة كانوا في خارج البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان لها نشر اليوم الأحد أن 13 مواطناً كانوا خارج ليبيا و بعد إجراءات الكشف الصحي تم وضعهم في المكان المخصص بالحجر الصحي احترازاً ووقائيا وفق توصيات اللجنة المختصة.