رغم الهدنة .. المحجوب يؤكد وصول شحنة أسلحة قادمة من تركيا لميناء مصراتة المحجوب : قوات الوفاق تخرق الهدنة التي دعت لها عدة لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا

أخبار ليبيا 24

أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، خالد المحجوب، أن قوات حكومة الوفاق، في مدينة مصراتة، استقبلت شحنة سلاح جديدة قادمة من تركيا.

المحجوب قال ، في تصريحات صحفية أن الشحنة تضمنت ذخيرة وأسلحة نقلتها مليشيات الوفاق عبر سيارات الإسعاف من داخل ميناء مصراتة إلى محور بوقرين.

وأضاف أن قوات الوفاق تسعى لدعم محور بوقرين، بعد أن سيطرت القوات المسلحة على مدينة سرت، ما يعد خرقا للهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة دول للتركيز على مواجهة خطر تفشي وباء كورونا.