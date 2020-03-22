تعليق العمل بقسم الأورام بطبرق خوفا من انتشار فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علق قسم الأورام بمركز طبرق الطبي، علاج المرضى بالقسم بسبب الخروقات التي حدثت الخميس الماضي بمنفذ أمساعد الحدودي مع مصر، ودخول عدد كبير من الليبيين بدون حجر صحي.

وأكد رئيس القسم خالد المهدي عبر صفحة مركز طبرق الطبي في “فيسبوك” اليوم الأحد، تعليق علاج مرضى الأورام بسبب الخروقات التي حدثت في منفذ أمساعد ودخول مسافرين ليبيين عائدين من مصر بدون حجر صحي ومنهم عدد كبير من المرضى ومن بينهم مرضى الأورام، وفق قوله.

وقال المهدي، إنه من المفترض أن يتم حجر المسافرين العائدين إلى البلاد لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مرضى الأورام القادمين من مصر سوف يراجعون قسم الأورام بمركز طبرق الطبي للكشف عليهم والتأكد من خلوهم من الفيروس لعدم نقله إلى القسم.

وأوضح المهدي، أن الخوف ليس على الطاقم الطبي أو الطبي المساعد لأنهم من فئة عمرية ليس عليهم خطورة، بل هؤلاء المرضى القادمين من مصر سيكونون أداة لنقل المرض، مبينا أن معظم مرضى الأورام بالقسم من الأعمار الكبيرة في السن وأصحاب مناعة منهكة بسبب العلاج الكيماوي، لذلك معرضين للإصابة بالفيروس.

وأضاف رئيس قسم الأورام بمركز طبرق الطبي، أنه لهذا السبب عقد اجتماع مع مدير عام المركز فرج الجالي ومدير إدارة الشؤون الطبية عدنان بودية، وجرى الاتفاق معهم على تعليق العمل بالقسم لمدة 14 أسبوعين، وهي فترة الحضانة للمرضى.

وأعرب خالد المهدي، عن أمله في أن لا تظهر خلال هذين الأسبوعين أي حالة تحمل فيروس كورونا ليعود العمل داخل قسم الأورام بالمركز، مطمئنا المرضى بأنه لا يوجد تأثير عليهم خلال هذين الأسبوعين في تأخير الجرعات وعدم تأثر مسار علاجهم.