تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا الشخص المصاب قدم من خارج سوريا وهو بعمر يقارب 20 عاما

أخبار ليبيا24

أعلنت سوريا مساء اليوم الأحد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لشخص قدم منذ عدة أيام من خارج البلاد.

وقال وزير الصحة ​السوري، نزار يازجي​، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا” إن وزارة الصحة سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية، لشخص قادم من خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وأفاد يازجي، أن الشخص المصاب قدم من خارج سورية وهو بعمر يقارب 20 عاما، مشيرا إلى أنه عندما دخل سوريا لم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

وبيّن، أنه تم متابعة حالته من فريق الأمراض السارية والمزمنة كونه قادم من مكان فيه إصابات وبعد أخذ العينة اللازمة ظهرت لديه الإصابة.

وقبل هذا الإعلان طلب مجلس الوزراء السوري من جميع المواطنين الحرص التام على إتباع إرشادات وزارة الصحة لناحية عدم التجمع واستخدام المعقمات والمطهرات والعناية بالنظافة الشخصية وتعقيم الأدوات والأماكن لتجنب نقل أي عدوى في حال وجودها.

وقرر المجلس، إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات اعتبارا من الثامنة مساء يوم غد الإثنين وإيقاف النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات اعتبارا من الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء على أن تلتزم الوزارات والاتحادات ومنشآت القطاع الخاص الإنتاجية بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين لديها وفق اشتراطات محددة.

واعتمد المجلس خطة وزارة الصحة والوزارات الأخرى لستة أشهر مقبلة للتصدي للفيروس والتوسع في مراكز الحجر الصحي وتشكيل 19 فريق طوارئ للترصد الوبائي في كل المحافظات وإنشاء مخابر رديفة للمخبر المرجعي في كل من دمشق واللاذقية وحلب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.