تحويلهم برًا نحو ليبيا .. النهضة تخطط لتوطين 3000 داعشي قادمين من سوريا السلطات التونسية تتحمل مسؤولية استقبال هؤلاء الارهابيين بعلم أو بدون علم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناشط التونسي، منذر قفراش، إن حركة النهضة الإخوانية تخطط لاستقبال 3000 داعشي كانوا يقاتلون فى سوريا وسيقع ترحيلهم إلى تونس تحت ذريعة أنهم مواطنون تونسيون يعملون في تركيا ويريدون العودة لتونس خوفا من تفشي وباء الكورونا مستغلين انشغال الشعب في هذه الأزمة.

قفراش أكد فى تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أنه بناء على تواصله مع صحفي تركي معارض قام بالإطلاع على قائمة الذين سيقع استقبالهم في تونس خلال اليومين القادمين، وتبين أنهم دواعش كانوا يقاتلون في سوريا منذ سنوات ثم مع بدء المعركة في ليبيا وتم استقدامهم لتركيا في الخامس عشر فبراير الماضي وإيواؤهم مع زوجاتهم في مخيم تركي على الحدود مع سوريا وهم ينتمون لجبهة النصرة وداعش ويقودهم الإرهابي أبو مصعب التونسي الذي سيعود معهم لتونس.

وأوضح “حسب الاتفاق الذي أجراه الرئيس التركي رجب أردوغان مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، سيتم تحويلهم برا نحو ليبيا للمشاركة في القتال إلى جانب حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج”، مضيفا أن رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يتحملون مسؤولية استقبال هؤلاء الارهابيين بعلم أو بدون علم، وسيتم مقاضاة قيادات إخوان تونس أمام المحاكم الوطنية والدولية بتهمة دعم الإرهاب.

وطالب الشعب التونسى والمعارضة بالتنسيق ومنع دخول الدواعش لتونس بكل الطرق وفضح المؤامرة الإخوانية ضد تونس وليبيا حيث يقود المؤامرة راشد الغنوشى.