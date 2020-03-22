بعد تكبدهم الخسائر .. باحثة أمريكية : 700 مرتزق سوري في ليبيا طلبوا العودة إلى بلدهم المرتزقة السوريين “حفتر يضربنا بقوة وهناك الكثير من القتلى والجرحى ونريد الخروج"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، أن عناصر من الجيش السوري الحر تريد الفرار من ليبيا بعد تكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح على يد قوات الجيش الوطني .

سنيل قالت، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماع تويتر، إن 700 عنصر من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا رفض القتال في ليبيا وسيعود في عدة رحلات جوية خلال الأيام المقبلة .

وأرجعت فرار المرتزقة السوريين إلى قولهم “حفتر يضربنا بقوة. الكثير من القتلى والجرحى.. نريد الخروج”.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن ارتفاع عدد القتلى من المرتزقة السوريين الذين تم شحنهم إلى ليبيا، وقتلوا في المعارك ضمن العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس.

وذكر المرصد السوري في بيان له، أمس السبت، وصول 14 جثة جديدة لمقاتلين سوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في ريف حلب الشمالي، موضحًا أن عدد المرتزقة السوريين الذين انضموا للعمليات العسكرية في ليبيا وقتلوا هناك بلغ 143 قتيلاً من فصائل المعتصم، والسلطان مراد، ولواء صقر الشمال، والحمزة، وسليمان شاه.

وتابع أن القتلى لقوا حتفهم في اشتباكات عبر خطوط جبهة صلاح الدين جنوب طرابلس، والرملة بالقرب من مطار طرابلس، ومنطقة الهضبة، ومصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.