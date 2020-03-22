المسماري: قوات الوفاق خرقت الهدنة في الهيرة جنوب طرابلس

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، قوات حكومة الوفاق بخرق الهدنة في منطقة الهيرة جنوب طرابلس.

وقال المسماري، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك” اليوم الأحد، إن “المليشيات الإرهابية تخترق الهدنة في منطقة الهيرة جنوب طرابلس وتقصف مواقع قواتنا بالمدفعية”.

وكانت القيادة العامة قد أبدت في بيان لها أمس، ترحيبها بالدعوة الصادرة بخصوص وقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لوباء كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

وأكد البيان، أن “القيادة العامة أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال، رغم الخروق المتكررة وعدم الالتزام بها من قبل المليشيات والمرتزقة الذين لا يحترمون المعاهدات والمواثيق الدولية”، على حد قولها.

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