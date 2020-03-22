الحكومة الليبية ببنغازي تدرس إمكانية تصعيد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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بحث مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الأحد في بنغازي إمكانية تصعيد الإجراءات الاحترازية المتخذة بما يضمن عدم وصول المرض إلى ليبيا خصوصا، مع إقفال كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ووضع العالقين خارج البلاد في أماكن إقامة لائقة لحين انتهاء فترة الحجر الصحي.

وناقش المجلس، في اجتماعه الطارئ الأول للعام الحالي برئاسة عبدالله الثني الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول جائحة كورونا إلى ليبيا وعلى رأسها قرار فرض حظر التجول، وإغلاق كافة المحال التجارية وصالات المناسبات والمدارس والجامعات وإيقاف كافة الأنشطة والبرامج التي تسبب التجمعات.

وأقر الاجتماع بتوفر المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بمخازن صندوق موازنة الأسعار، مؤكدًا أنها تكفي لعدة أشهر مقبلة لكافة المدن دونما نقص.

وأقر الاجتماع أيضًا، توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من المرض أو محاربته بعد وصول 54 حاوية استوردتها رئاسة مجلس الوزراء لصالح جهاز الإمداد الطبي.

وبحث الاجتماع كافة خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات بما يكفل عمل الحكومة على أكمل وجه في حال حدوث طارئ.

وطمأن مجلس الوزراء المواطنين بأن كافة الأمور تسير بشكل جيد، ودعا المجلس إلى ضرورة الالتزام بكافة القرارات المتخذة والتي تتخذ لاحقا ضمانا للوقاية من المرض ومحاربته.