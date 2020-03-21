وزير الصحة يتفقد سير العمل في تجهيز مستشفى الهواري العام

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تفقد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب صباح اليوم السبت، إجراءات مواجهة فيروس كورونا وسير العمل في تجهيزات مستشفى الهواري العام.

واطلع عقوب خلال الزيارة على احتياجات المستشفى لمواجهة خطر تسلل فيروس «كورونا» الجديد، من تجهيز غرف للحجر الصحي واحتياجاته من المعدات والتجهيزات الطبية، إضافة إلى تجهيز غرف للعزل لاستخدامها في حالات الاشتباه بإصابات.

وأكد وزير الصحة على أهمية تضافر جهود الجميع في تعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مشيرًا إلى أن عدد من البلديات في شرق وغرب وجنوب البلاد اتخذت عدة إجراءات وقائية احترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأفاد أن الزيارة لمستشفيى لهواري العام تأتي للاطلاع على تجهيزات المستشفى وملحقاته كمركز للعزل وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا مبينا أن هذه الإجراءات هي احترازية بدرجة أساسية ضمن إجراءات الحجر الصحي وجاهزية المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمواجهة مثل هذه الأوبئة.

وقال عقوب “إننا في ليبيا لن نكون أقل من غيرنا استعداداً وتجهيزا لمواجهة هذه الأوبئة”، مشيدا بدور الجهات ذات العلاقة في رفع حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا وجهود إدارة مستشفى زايد في تجهيز مركز العزل.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة بالقاسم حفتر، كان قد أصدر تعليماته بتجهيز مستشفى طوارئ في منطقة الهواري على نفقة القوات المسلحة لمواجهة وباء كورونا.