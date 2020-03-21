من جرائم الإرهاب..أب يروي جزء من تفاصيل مجزرة “تفجيرات القبة” الإرهابية ورحلة البحث عن ابنه التفخيخ والتلغيم بطرق مختلفة أحد أساليب الإرهابيين الجبناء

أخبار ليبيا24 – خاص

لم يتوانى الإرهابيين عن ارتكاب أي شيء من أجل بسط سيطرتهم على ليبيا، حيث ارتكبوا جرائم بشعة في حق كل من رفضهم أو حاول الإعلان عن رفضه لهم ولفكرهم الشاذ.

ابتكر الإرهابيون من داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية وسائل وطرق بشعة في تنفيذ جرائمهم لتحقيق رغباتهم في التخلص من رافضيهم وكذلك لزرع الخوف في البقية وكأنهم يرسلون رسالة مفادها أن هذا مصيركم.

التفخيخ والتلغيم بطرق مختلفة أحد أساليب الإرهابيين الجبناء فهو دلالة واعتراف على عدم مقدرتهم على المواجهة لذلك لجأوا إلى هذه الطرق الخبيثة لاستهداف المدنيين الأبرياء دون مراعاة لا لحرمة الدم ولا للضحايا الذين يسقطون بفعل هذه الأعمال الإجرامية.

وشهدت ليبيا أثناء وجود الإرهابيين عدد من العمليات الانتحارية الإرهابية استهدفت المدنيين الأبرياء من بينها التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف مدينة القبة وأسفر عن مقتل أكثر من 40 شخص من المدنيين بينهم أفراد من الشرطة.

عبد الباسط فضل إبراهيم والد أحد الضحايا يروي أحداث مأسوية عن تفجير القبة الذي حدث صباح يوم 20 فبراير 2015، ويقول :”سمعنا صوت التفجير الأول تلاه التفجير الثاني، ابني فضل الله مواليد 1990 كان أحد ضحايا التفجير”.

ويتابع إبراهيم :”فضل الله ابني شرطي كان في فترة مناوبة في مديرية أمن القبة، وعند سماع دوي الانفجارات توجهنا فورا راكضين إلى المديرية لم يكن هناك اتصالات هاتفية لانقطاع التغطية أخبرونا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى”.

ويضيف الأب :”توجهنا إلى المستشفى ولم أتوقع يومًا في حياتي أن أرى مثل هذه المجزرة التي لا يمكن أن يصفها شخص اختلطت الدماء بالأشلاء بأجزاء من بقايا البشر من قطع رأسه ويده، كنت وأنا في ذهول مما أرى أبحث عن ابني فلم أجده”.

ويواصل إبراهيم حديثه :”وجدت أحد ابنائي فسألته ألم ترى أخيك فضل الله، فأجابني أن سيارته مدمرة في المركز لكننا لم نجده لا في المديرية ولا المستشفى بحثنا بين الجثث لم نجده رجعت للمنزل سألت عنه فأجابوني أنه لم يعد للبيت أخذت جواز سفره فقلت لنفسي لعله يكون مصاب ويحتاج لأن يسافر على عجل”.

ويؤكد بالقول :”توجهت إلى البيضاء عندما وصلت لمنطقة “ابشارة ” التي تبتعد عن القبة ببضع كيلو مترات غربا تذكرت أنني لم أقم بتفتيش ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القبة فعدت أدراجي وتوجهت نحو الثلاجة لأجد جثة ابني مغطاة وكتب على الغطاء “فضل الله بو طقوق” جلست بجانبه وترحمت عليه”.

ويروي الأب :”المصاب جلل والحدث كارثة بكل المقاييس نعم هو قضاء الله لكن الإرهاب بشع كيف لإنسان أن يفكر بهذه الطريقة كيف لمن يدعي الإسلام أن يحمل كل هذا الشر والحقد على مسلم موحد بالله”.

وختم إبراهيم حديثه لنا بوصفه المشهد في المستشفى قائلًا :”ما رأيت لا يمكن الخوض فيه، ولا يمكن السكوت عنه، ما رأيت في المستشفى جريمة ضد الإنسانية وفاعلها أبدًا ليس من البشر، في المستشفى ذلك اليوم أجساد مفصولة الرؤوس وأشلاء في كل مكان، جسم مبتور الأيدي و الأقدام، أحشاء متناثرة، المشهد مرعب مخيف وبشع”.