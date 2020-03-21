لجنة أزمة بلدي صرمان تنفي وجود حالة كورونا في البلدية

أخبار ليبيا24

نفى الناطق الرسمي باسم لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان خالد الحمروني ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا في البلدية.

وقال الحمروني في تصريح للمركز الاعلامي لبلدية صرمان ” نحن هنا نريد أن نؤكد على عدم صحة ما يتداول من أخبار وأن بلدية صرمان خالية من الفيروس”.

وأضاف الناطق الرسمي :”لازالت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان تواصل عملها ليلاً ونهاراً في متابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالفيروس ” .

وكان الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي أكد في موتمر صحفي عقد الجمعة في بنغازي أن حالات الاشتباه الكلية في ليبيا بلغت 23 حالة.

وأشار الحاسي إلى أن 21 حالة منها سالبة و حالاتان تحت الإجراء و ستخرج نتائجها في وقت متأخر الجمعة.