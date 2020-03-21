حملة تعقيم لكافة أقسام مستشفى بني وليد العام

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة مستشفى بني وليد العام أنها قامت بالتعاون مع إحدى شركات النظافة بحملة تعقيم لكافة أقسام المستشفى.

وأكدت الإدارة في منشور على الصفحة الرسمية للمستشفى أن هذا الإجراء جاء في إطار الوقاية من جانحة كورونا ومتابعة للإرشادات الصحية التي يوجهها المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومنظمة الصحة العالمية .

وتابعت إداة المستشفى أن هذه الخطوة من إدارة المستشفى ولجنة الطواريء في البلدية حرصا علة صحة العاملين والمواطنين المترددين على الأقسام الطبية في هذا المرفق.

و أعلنت إدارة مستشفى بني وليد العام في وقت سابق حالة الطواريء القصوى لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة في مواجهة فيروس كورونا وطالبت العاملين بالمستشفى بتحمل مسؤلياتهم الوطنية في هذا الوقت.