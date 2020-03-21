حتى الخميس الماضي..تعرف على أكثر الدول العالمية والعربيه إصابة بكورونا
أخبار ليبيا24
لايزال فيروس كورنا يواصل انتشاره في بقاع العالم دون توقف، حيث نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا الخميس أعلنت فيه أن عدد الإصابات في العالم وصلت الى 209839 إصابة فيما سجلت 8778 حالة وفاة حول العالم.
و احتلت الصين أول دول العالم إصابة بهذا الفيروس المركز الأول من حيث الإصابات حيث بلغت 81174، منها 58 إصابة جديدة ، واحتلت إيطاليا المركز الثاني وباتت بؤرة الفيروس في العالم حاليا وسجلت في إيطاليا 35713 .
أما المركز الثالث عالميا فكان من نصيب إيران بعدد 17361 إصابة ولاتزال تسجل أعدادا جديدة بنسبة عالية، هذا واحتلت إسبانيا المركز الرابع بعدد 13716 إصابة و فرنسا جاءت خامسا بعدد 9043 إصابة.
ـأما على المستوى العربي فاحتلت قطر المرتبة الأولى بعدد 442 إصابة لكنها لم تسجل أي إصابة جديدة في آخر 24 ساعة – حتى تاريخ التقرير الخميس – فيما جاءت دولة البحرين في المركز الثاني بعدد 256 إصابة فيما تواجدت السعودية في الترتيب الثالث بـ 238 إصابة .
وبلغت عدد الإصابات في مصر 196 منها 30 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة لتحتل الترتيب الرابع فيما حلت العراق خامسا بعدد إصابات بلغ 164.
وظهر فيروس كورونا المتجدد للعالم لأول مرة في 6 من يناير الماضي وتم تشخيصه في الصين كمرض غامض للالتهاب الرئوي، وفِي 25 من يناير بدأ الفيروس انتشارًا واسعًا في الصين وتسبب في موت 50 شخصًا وإصابة ما لا يزيد عن 1200.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية في 31 من يناير بعد انتشار الفيروس في آسيا خاصة اليابان وكوريا الجنوبية.