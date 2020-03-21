حتى الخميس الماضي..تعرف على أكثر الدول العالمية والعربيه إصابة بكورونا

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لايزال فيروس كورنا يواصل انتشاره في بقاع العالم دون توقف، حيث نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا الخميس أعلنت فيه أن عدد الإصابات في العالم وصلت الى 209839 إصابة فيما سجلت 8778 حالة وفاة حول العالم.

و احتلت الصين أول دول العالم إصابة بهذا الفيروس المركز الأول من حيث الإصابات حيث بلغت 81174، منها 58 إصابة جديدة ، واحتلت إيطاليا المركز الثاني وباتت بؤرة الفيروس في العالم حاليا وسجلت في إيطاليا 35713 .