بعد سنواتٍ من الفاجعة.. سيّدة تروي تفاصيل مروّعة عن مقتل زوجها وولدها في تفجير القبّة الإرهابي

بعد سنواتٍ من الفاجعة.. سيّدة تروي تفاصيل مروّعة عن مقتل زوجها وولدها في تفجير القبّة الإرهابي جسد ولدها الشّاب تحول لأشلاء ولم تجد منه شيئًا للدفن

أخبار ليبيا24-خاصّ

تاريخ مُثقّل باللحظات القاسية على السيدة “عازة سليمان محمد” التي لازال الحزن يمزّقها على مقتل زوجها وابنها أمام عينيها، في تفجير دامٍ أودى بحياة العشرات من الأبرياء في مدينة القبة يوم الجمعة 20 فبراير 2015.

محنة حقيقية لازالت تعيشها، وهي تستعيد لحظات الحزن والألم التي مرّت بها وبناتها الخمسة على فقدان زوجها “بوحوية جاد الله” وابنها الوحيد “ربيع “.

تقول الأرملة، والحزن لازال يملأ قلبها، “ابني ربيع مواليد 1986 كان قد عقد قرانه، وكُنّا قد حددنا يوم 15 مارس2015 موعدًا لزفافه، لكن يد الإرهاب خطفته قبل ذلك الموعد بـ25 يومًا”.

وأضافت، “عندما بدأت الجماعات الإرهابية في درنة بعملياتها ضد المدنيين وبدأ القتل والتذبيح، التحق زوجي وابني بالجبهات كقوة مساندة لقتالها”.

وتابعت، “يوم التفجير كان ابني ربيع في منطقة “الظهر الحمر” وكان زوجي في شقتنا الواقعة بنفس الشارع الذي حدث فيه التفجير الغادر، وعندما حدث التفجير الأول عاد ربيع والتقى بوالده أمام باب العمارة، ومن ثم ذهبا إلى موقع التفجير لتقديم ما يستطيعان فعله لإسعاف المصابين”.

وقالت، “في ذلك اليوم كان البرد قارسًا جدًا وكان الشارع مكتظًا بالناس، ولقد كنت أقف في شرفة الشقة أراقب ما يحدث، ولمّا وصلا إلى مكان التفجير كان هناك رجلٌ لعائلة “بوخضرة” مصاب؛ فقام زوجي بإبعاده ونقله إلى سور بجانب محطة الوقود، لحين إحضار سيارة لإسعافه إلى المستشفى.”

وأضافت، “وما إن رجع زوجي لخطوات، حتى حدث التفجير الثاني؛ فهرعت إلى بناتي، وقلت لهن: “هذا اليوم لن يخطئنا”، بمعنى أننا سنصاب فيه، فزوجي وابني كانا وسط التفجير “.

وقالت، ونبرة صوتها ممزوجة بالحزن والدموع تكاد تسيل من عينيها، “لقد كان المشهد من الشرفة مُرعبًا، شظايا متناثرة ودخان متصاعد ودماء تسيل وصراخ الحناجر مدويا”. وأضافت، وهي تحاول أن تتمالك نفسها، “لحظات ووصل أحد أقاربنا، ليخبرني بوفاة زوجي، أما ولدي؛ فلم نجد من جسده شيئًا، بحثنا عنه ليومين، لكننا لم نجد منه شيئا، وأعلنت وفاته وصليّت عليه صلاة الغائب في يوم الأحد”.

وتابعت، وهي تروي مزيدًا من التفاصيل المرعبة، “زوجي أُسعف وهو على قيد الحياة؛ فقد كان قد تعرض لإصابات في بطنه وظهره، لكنه توفي بمستشفى القبة أثناء إجراء العملية.”

وتواصل، الأرملة المكلومة على فراق زوجها وولدها، “ابنتي “رجاء” ذهبت مساء يوم الانفجار إلى المستشفى للبحث بين أشلاء من قُتلوا، على أملٍ أن تجد شيئًا يدلها على جسد شقيقها؛ تلك اللحظات لم تكن سهلة عليها، ومازالت إلى الآن عندما تتذكرها تنهار وتجهش بالبكاء”.

التفجير الإرهابي المزدوج في القبة فجر يوم الجمعة 20 فبراير 2015، والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، أسفر عن العشرات من القتلى والمصابين، والذين سُجلوا ضمن المئات من ضحايا الجرائم الإرهابية التي ضربت ليبيا على مرّ السنوات الماضية.

قاسى الليبيون بشكل عام من الإرهاب، لكن القسوة الأشد إيلامًا، هي تلك التي تعرض لها كل من طالتهم جرائم التنظيمات الإرهابية، بشكل مباشر، كالخطف أو القتل أو التغييب القسري والاغتيالات.

وفي ظل ذلك التهديد الإرهابي الذي يُمثل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن والتنمية؛ فقد أخذ الليبيون يحشدون جهودهم وقرروا محاربته، حماية لأنفسهم ولأبنائهم، وإرساءً لاستقرار وإعادة إعمار بلادهم.

لقد حارب الليبيون الإرهاب بقوة، وحققوا عدّة إنجازات بارزة في غضون السنوات الماضية، وأعادوا الحياة والاستقرار الذي فقد إلى مدنهم مثل بنغازي ودرنة والقبة وغيرها، وأصبح الأمن والاستقرار والانتعاش هو العلامة البارزة بعد القضاء عليه.