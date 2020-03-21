انطلاق حملات تطوعية في القبة لتعقيم الجهات العامة والمساجد

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انطلقت خلال اليومين الماضيين الحملة التطوعية في مدينة القبة لتعقيم عدد من مقرات الجهات العامة والمساجد في المدينة.

واستهدفت الحملة التي أطلقتها رابطة مشجعي نادي البرانس والهلال الاحمر الليبي فرع القبة و طلبة كلية الآداب والعلوم فرع القبة تعقيم كافة المساجد والجهات العامة بالمدينة.

وتم أيضًا تعقيم المعهد العالي للمهن الشاملة وسيتم استكمال تعقيم باقي الأماكن العام على مراحل خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن عدد من الحملات شهدتها مدن ومناطق عدة من أجل تعقيم المرافق العامة من ضمن الخطوات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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