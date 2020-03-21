المسافة الآمنة..صيدلية في زليتن تحارب كورونا المتجدد

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باشرت صيدلية في مدينة زليتن باتباع مسافة الأمان بين الزبائن حرصا منها على سلامة المواطن واتباعا للإرشادات التي تقي من الإصابة فيروس كورونا

وشددت الصيدلية على المواطنين بترك مسافة تتراوح بين متر أو مترين بين الزبائن داخل الصيدلية ، لتجنب التعرض لرذاذ الآخرين عند العطس أو السعال أو التنفس.