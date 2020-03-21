المسافة الآمنة..صيدلية في زليتن تحارب كورونا المتجدد
أخبار ليبيا24
باشرت صيدلية في مدينة زليتن باتباع مسافة الأمان بين الزبائن حرصا منها على سلامة المواطن واتباعا للإرشادات التي تقي من الإصابة فيروس كورونا
وشددت الصيدلية على المواطنين بترك مسافة تتراوح بين متر أو مترين بين الزبائن داخل الصيدلية ، لتجنب التعرض لرذاذ الآخرين عند العطس أو السعال أو التنفس.
هذا وتنصح منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحه المواطنين باتباع عدد من النصائح للوقاية من فيروس كورونا المتجدد .
ومن أهم هذه النصائح الابتعاد عن الأماكن المزدحمة و غسل اليدين بالماء والصابون واستعمال المطهرات خاصة التي تحوي الكحول بنسبة لا تقل عن 70% وتنظيف وتعقيم الأسطح بشكل متكرر يوميًا، وبشكل خاص الطاولات ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والصنابير ولوحات المفاتيح والمراحيض وأحواض الاستحمام.