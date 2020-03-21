الصحة العالمية تثني على اختبارات فيروس كورونا المستجد في ليبيا

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أثنت منظمة الصحة العالمية على إجراءات الفحص المختبري التي تجرى داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووصفتها بالجيدة.

وزار فريق من منظمة الصحة العالمية الخميس المختبر الفيرولوجي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس لمراقبة إجراءات الفحص التشخيصية لـ covid19.

ولاحظ الفريق أن إجراءات الاختبار مفهومة وتنفيذها جيدا وأن فنيي المختبرات يتلقون تدريبا جيدا.

وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض فإن هذا التقييم جاء على خلفية الاختبارات التي يقوم بها المختبر المرجعي على عينات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

من جهتها أكدت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الاختبار الذي يجرى داخل المختبر المرجعي للمركز هو ” Real TIME PCR ” وهو الاختبار الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن الاختبار يعمل فقط على الحمض النووي للفيروس, الأمر الذي يجعل نتيجة التحليل حاسمة بالإيجاب أو السلب فيما تستغرق مدة الاختبار من 3 إلى 4 ساعات فقط.