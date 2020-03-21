الداخلية تتخذ إجراءات جديدة ضمن الخطة الاحترازية لمنع وصول كورونا لليبيا من بين القرارات غلق محلات بيع المواد غير التموينية طيلة اليوم

أخبار ليبيا24

اتخذت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اليوم السبت إجراءات جديدة ضمن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

وأصدرت وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف قرارًا يمنع بوجبه استخدام وسائل النقل الجماعي (الحافلات) وسيارات الأجرة داخل المدن وخارجها طيلة اليوم.

كما تقرر قفل المحلات التجارية (التي تبيع سلعًا غير تموينية) طيلة اليوم، على أن تكون ساعات عمل محال بيع المواد الغذائية واللحوم والمخابز ومواد التنظيف من الساعة السادسة صباحًا وحتى السادسة مساء.

وقررت الداخلية استمرار الإذن الممنوح للصيدليات بالعمل طيلة اليوم.