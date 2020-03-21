الخارجية الأمريكية تحث على وقف العمليات القتالية في ليبيا لمواجهة كورونا واشنطن تدعو قائد الجيش الوطني لوقف العمليات العسكرية

أخبار ليبيا24

حثّت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت على ضرورة وقفت العمليات القتالية في ليبيا لإعطاء أولوية عاجلة لصحة الشعب الليبي من أجل مواجهة فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب القيام به بكل مسؤولية.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم السبت، “تنظم الولايات المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بقرار رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بالموافقة على الوقف الإنساني الفوري للأعمال القتالية للسماح للسلطات المحلية بالتجمع استجابة لتحدي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله كوفيد19”.

وأضافت، “حان الوقت الآن لجميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لتعليق العمليات العسكرية، ورفض التدخل الأجنبي السام، وتمكين السلطات الصحية من مكافحة هذا الوباء العالمي”.

وقالت، “عارضت الولايات المتحدة باستمرار التصعيد العسكري والتحويل المستمر للمعدات والأفراد العسكريين الأجانب إلى ليبيا؛ وبهذه الروح، ندعم الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لجميع الأطراف لوقف أنشطتها العسكرية والعودة إلى مفاوضات ذات مغزى”.