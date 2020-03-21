الثني يتفقد شحنة طبية جرى استيرادها لمواجهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم السبت، زيارة لجهاز الإمداد الطبي للوقوف على الشحنة الطبية التي استوردتها الحكومة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل الشحنة عدد من المواد الخاصة بالوقاية والحماية الشخصية من معاطف جراحية وواقيات، وكمامات خاصة بأجهزة التخدير والتنفس، وقفازات معقمة وقفازات كشف عادي، إلى جانب كمية من أغطية الأسرة الطبية والشاش المقعم والقطن الطبي.

كما تشمل الشحنة مواد تخصصية متعلقة بمشتقات الدم وأدوية الأورام وأدوية الأعصاب وكافة المحاليل الوريدية، ومخزون جيد من مشغلات غسيل الكُلى.