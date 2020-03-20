مصدر يؤكد أن حالة اشتباه كورونا التي تم تحويلها إلى الكويفية نتائجها سلبية
أخبار لبيا24
أكد مدير إدارة الشؤون الطبية في مركز طبرق الطبي، عدنان بودية، الخميس، أن نتيجة الحالة المشتبة في إصابتها بكورونا وتم تحويلها إلى مستشفى الكويفية الأربعاء جاءت نتيجتها سالبة.
ونفى بودية خلال تصريح في وقت سابق لـ”أخبار ليبيا24″ وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالمركز الخميس، مؤكدًا أن أي حالة يشتبه بها سيتم وضعها في العزل وأخذ عينات ومساحات من الفم والأنف وتجرى لها التحاليل العاجلة.
وشدد مدير إدارة الشؤون الطبية أن مركز طبرق الطبي، منع الزيارات عن المرضى، وأن شرطة النجدة تتعاون مع المركز الطبي في تطبيق هذا الإجراء.
وبين بودية أن مركز طبرق الطبي متابع بحرص لكل ما يصدر عن منظمة الصحة العالمية بخصوص فيروس كورونا.
وكان مركز طبرق الطبي حول الأربعاء حالة اشتباه دخلت المركز لمواطن من مدينة مصراتة قادم من جمهورية مصر العربية، وتم إجراء الفحوصات الطبية له وتحويله فورا إلى مركز الحجر الصحي الموجود في مستشفى الكويفية في بنغازي.