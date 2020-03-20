مصدر يؤكد أن حالة اشتباه كورونا التي تم تحويلها إلى الكويفية نتائجها سلبية

مصدر يؤكد أن حالة اشتباه كورونا التي تم تحويلها إلى الكويفية نتائجها سلبية

أخبار لبيا24

أكد مدير إدارة الشؤون الطبية في مركز طبرق الطبي، عدنان بودية، الخميس، أن نتيجة الحالة المشتبة في إصابتها بكورونا وتم تحويلها إلى مستشفى الكويفية الأربعاء جاءت نتيجتها سالبة.

ونفى بودية خلال تصريح في وقت سابق لـ”أخبار ليبيا24″ وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالمركز الخميس، مؤكدًا أن أي حالة يشتبه بها سيتم وضعها في العزل وأخذ عينات ومساحات من الفم والأنف وتجرى لها التحاليل العاجلة.