مركز مكافحة الأمراض: الصحة العالمية تؤكد أن اختبارات كورونا في ليبيا تنفذ بشكل جيد

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، منظمة الصحة العالمية أكدت أن إجراءات الفحص المختبري التي تجرى داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز تنفذ بشكل جيد.

وذكر المركز في بيان له اليوم الجمعة، أن ذلك جاء تأكيد منظمة الصحة على خلفية الاختبارات التي يقوم بها المختبر المرجعي على عينات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المركز، أن المنظمة العالمية أشارت خلال تعليقها على زيارتها للمختبر المرجعي، إلى أن فنيي المختبر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض مدربين بشكل جيد على فحص العينات المختبرية.

وقد أوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بمركز مكافحة الأمراض، أن الاختبار الذي يجرى داخل المختبر المرجعي هو “Real TIME PCR” الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، وفق نص البيان.

وأشار البيان، إلى أن هذا الاختبارات تعمل فقط على الحمض النووي لفيروس كورونا، الأمر الذي يجعل نتيجة التحليل حاسمة بالإيجاب أو السلب، منوها إلى أن مدة الاختبار تستغرق من 3 إلى 4 ساعات فقط.