مدير منفذ أمساعد البري: لاوجود لأزمة خضروات وفواكه في المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير منفذ أمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي اليوم الجمعة إنه لاتوجد أزمة خضروات وفواكه في المنطقة الشرقية التي تعتمد على السوق المصري.

وأضاف العريبي :”بالنسبة للسيارات المصرية التي تحمل الخضروات والفواكه يتم استلام الشحنة في المنفذ ويتم نقلها إلى شاحنة ليبية ويعود السائق المصري إلى مصر.

وذكر مدير المنفذ أن شاحنة الخضروات الليبية توضع في الحضيرة وتؤخذ منها العينة عن طريق مركز الرقابة على الأغذية قبل أن تتحصل على الإفراج النهائي.

وأضاف العريبي أن المنفذ تحت السيطرة والرقابة من كل الجهات الأمنية لمنع دخول أي شخص ونحن جميعاً من أجل حماية ليبيا من فيروس كورونا.