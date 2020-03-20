متابعة الأسواق العامة والمجازر ومحلات المواد الغذائية في درنة وضواحيها

أخبار ليبيا24

تستمر غرفة عمليات عمر المختار والغرفة الأمنية المشتركة درنة لليوم الرابع على التوالي في متابعها للأسواق العامة والمجازر ومحلات المواد الغذائية بالمدينة وضواحيها.

وتابعت الغرفة اليوم الجمعة من خلال جولات عدة على المحال والأسواق في المدينة أسعار المواد الأساسية وجودتها.

وشدد آمر مجموعة عمليات عمر المختار القتالية اللواء سالم مفتاح الرفادي على الاهتمام بالمواطنين وتوفير المواد الاساسية بالاسعار المناسبة والقضاء على تجار الحروب والازمات واحالتهم للجهات المختصة .

وكان الرفادي قام أمس الخميس بجولة تفقدية للتأكيد على تنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص حظر التجول.

وزار آمر المجموعة كافة التمركزات الأمنية في المدينة إضافة إلى المرور على الصيدليات العاملة في مدينة درنة والمستثنية من الحظر لطبيعة عملها الإنساني.

وشدد آمر مجموعة عمليات عمر المختار القتالية على جميع التمركزات بضرورة تطبيق التعليمات حفاظا على الوطن والمواطن.