“داخلية الوفاق” تأمر بإغلاق المطاعم والمقاهي بشكل نهائي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، جهاز الحرس البلدي بإقفال كافة المطاعم والمقاهي بشكل نهائي، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

جاء ذلك خلال كتاب أصدره وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن إلى رئيس جهاز الحرس البلدي باتخاذ الإجراءات العاجلة والإضافية بإقفال كافة المطاعم والمقاهي بشكل نهائي، بحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة، إن عمل المطاعم سيقتصر على تلك التي تقدم خدمات التوصيل للزبائن، مطالبة المطاعم بضرورة الالتزام بالإقفال حسب التوقيت المحدد من الساعة الرابعة مساء، والتقيد بشروط السلامة الصحية التي حددها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الوقاية من وباء كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن تكليف الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بمتابعة هذا الإجراء بمرافقة جهاز الحرس البلدي للقيام بواجباته.