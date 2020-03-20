الوطني لمكافحة الأمراض يكشف نتائج حالات اشتباه بفيروس كورونا

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كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تسلم في 19 مارس الجاري بلاغا بشأن وجود حالتي اشتباه بفيروس كورونا بمستشفى الهضبة العام (الخضراء).

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه عقب أخذ العينات من الحالات المشتبه بها وفحصها مختبريا , تبين أن نتائج التحاليل سالبة, وأنها خالية من مرض الكورونا المستجد.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أكد اليومين الماضيين عدم تسجيل أي حالات مصابة بفيروس كورونا حتى الآن، موضحا أن المركز أجرى تحليل لعدد من المشتبه بإصابتهم، لكن كلها سلبية.

وقال النجار، إن المركز تقع عليه مسؤولية مكافحة الأمراض في ليبيا، وكل عمليات التنسيق والفحص تتم عبر المركز بشكل كامل.

وأضاف “كل الحالات المشتبه بها في عموم البلاد تقع مسؤولية فحصها تحت أعمال المركز الوطني، وأطلقنا خطة وطنية للاستجابة ومجابهة فيروس كورونا، تتضمن حزمة من القرارات التي يتم تطبيقها وفق المؤشرات القائمة لحركة الفيروس ومدى تأثر القطاعات الحكومية والمصالح الخاصة للمواطنين بأي خطر من الإصابة به، أو حتى خطة لمواجهة تفشيه مستقبلا في ليبيا”.

وعن الطرق التي يتم فيها تشخيص الفيروس والإصابة به، قال “لدينا بعض الأجهزة المخبرية لفحص أي حالات مشتبه بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد، لكن حقيقة وضعنا في تراجع ويمكن نفاد هذه المواد التشغيلية للأجهزة في أي وقت لمحدوديتها”.

وحول قدرة المركز على مواجهة مخاطر الإصابة بالفيروس، ذكر “فنيا نمتلك كوادر لديها خبرة في التعامل مع مثل هذه الفيروسات، لكن في نفس الوقت نحتاج إلى المساعدة العاجلة لضمان استمرار خلو ليبيا من تسجيل إي إصابة بفيروس كورونا”.

وأكد النجار، على ضرورة الاستفادة من أخطاء الدول التي تأخرت في عمليات الاستجابة لمواجهة تفشي محتمل لكوفيد- 19، ويمكن في ليبيا الاستفادة من تجارب الدول لتجنب الوقوع في مستويات تفشي للفيروس لا يمكن حصر أضرارها، بحسب وصفه.